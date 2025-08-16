Κόσμος

Με αφορμή το πρόσφατο ανυπόγραφο δημοσίευμα ελληνικού μέσου ενημέρωσης με τίτλο «Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ» χρειάζεται να αναδειχθούν συγκεκριμένα σημεία σχετικά με την ουσιαστική γνώση της ισλαμικής και ιρανικής κοσμοαντίληψης επί του θέματος το οποίο απλώς αναπαρήχθηκε από ξένα ΜΜΕ και ΜΜΔ. […]