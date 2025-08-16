Το Σάββατο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των θεωρήσεων εισόδου για άτομα από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ διεξάγει «πλήρη και λεπτομερή ανασκόπηση των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ενός μικρού αριθμού προσωρινών ιατρικών και ανθρωπιστικών θεωρήσεων τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει το Reuters.

