Το Σάββατο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των θεωρήσεων εισόδου για άτομα από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ διεξάγει «πλήρη και λεπτομερή ανασκόπηση των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ενός μικρού αριθμού προσωρινών ιατρικών και ανθρωπιστικών θεωρήσεων τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει το Reuters.
Ζελένσκι: Πιθανή κλιμάκωση ρωσικών επιθέσεων στις πρώτες γραμμές τις επόμενες μέρες
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ίσως εντείνει σύντομα τις επιθέσεις στο μέτωπο, ώστε να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για διαπραγματεύσεις. Υπογράμμισε πως η Ουκρανία παρακολουθεί τις κινήσεις και θα απαντήσει κατάλληλα, αν χρειαστεί.
Ουκρανία: Βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή
Αύριο στις 16:00 θα γίνει βιντεοδιάσκεψη των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων», λίγο πριν την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Τη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ.
Στον Βωμό της Αμερικανοποίησης: Τα δικαιώματα της γυναίκας κι η δαιμονοποίηση του Ισλάμ
Με αφορμή το πρόσφατο ανυπόγραφο δημοσίευμα ελληνικού μέσου ενημέρωσης με τίτλο «Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ» χρειάζεται να αναδειχθούν συγκεκριμένα σημεία σχετικά με την ουσιαστική γνώση της ισλαμικής και ιρανικής κοσμοαντίληψης επί του θέματος το οποίο απλώς αναπαρήχθηκε από ξένα ΜΜΕ και ΜΜΔ. […]
Σβαρτσενέγκερ: Σαν βρασμένο μακαρόνι ο Τραμπ στη συνάντηση με τον Πούτιν
Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σχολιάζοντας την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στην Αλάσκα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Πρόεδρε Τραμπ, μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Θέλω να πω στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό βρασμένο μακαρόνι, σαν ένα μικρό fan boy. […]