Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας για φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή Τρουμπέτα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχουν κατέβει όλοι οι επιβάτες, περίπου 50 τον αριθμό, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους για κάποια παραλία του νησιού, προκειμένου να κάνουν μπάνιο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί στο δάσος που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο. Από τη φωτιά το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.