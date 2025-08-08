Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Queen Elizabeth, Queen Mother στο Margate της Βρετανίας, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με λεωφορείο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (07/08), όταν ο μικρός Zaahir Jan είχε βρεθεί στο νοσοκομείο για να επισκεφθεί τη γιαγιά του. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Κεντ, το λεωφορείο κινούνταν κοντά στην είσοδο των επειγόντων περιστατικών τη στιγμή που ο ανήλικος αποχωρούσε πεζός από το κτίριο και τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση.

Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο ίδιο το νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του λίγο αργότερα.

Συντετριμμένη η οικογένεια του Zaahir

Η μητέρα του, Azaria Green, σε ανάρτησή της στη σελίδα GoFundMe, μίλησε με συγκλονιστικά λόγια για τον μικρό Zaahir: «Ήταν ένα γλυκό, αστείο αγόρι με χαριτωμένο χαμόγελο». Εκφράζοντας τη θλίψη της οικογένειας, σημείωσε πως «όλοι είναι συντετριμμένοι, αλλά αυτή η λέξη δεν αρκεί για να περιγράψει το πώς νιώθουμε». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η φράση της: «Το χαμόγελο του γιου μου μπορούσε να γεμίσει την καρδιά του καθενός. Το χαμόγελο που δεν θα ξαναδούμε. Δεν πρόλαβα καν να σου πω πόσο πολύ σ’ αγαπώ».

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας

Η Μονάδα Διερεύνησης Σοβαρών Τροχαίων Ατυχημάτων της Αστυνομίας του Κεντ έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες και καλεί οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Ειδικότερα, ζητείται από μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών του λεωφορείου που δεν έχουν ακόμη καταθέσει, να προσφέρουν στοιχεία που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.