Έντονη κινητοποίηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Πατέλες του Ηρακλείου, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ήταν εκτός δρομολογίου και σταθμευμένο στην οδό Αστρινάκη, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:45, ενώ το όχημα ήταν ακινητοποιημένο και χωρίς επιβατικό κοινό. Η ένταση των φλογών και οι πυκνοί καπνοί έγιναν αμέσως αντιληπτοί, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τον 1ο και τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου. Χάρη στην άμεση αντίδραση των πυροσβεστών, αποτράπηκε η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες κατοικίες και οχήματα.

Ωστόσο, παρά την άμεση επέμβαση, το λεωφορείο υπέστη ολοσχερή καταστροφή. Την υπόθεση διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάς.