Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από ανατροπή οχήματος στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στα Οινόφυτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
