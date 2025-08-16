Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Ρέτσινα Μεσολογγίου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να καταλήξει με τραγικό τρόπο ο οδηγός του οχήματος.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα messolonghinews.gr, ο 27χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το όχημα και, παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών στο σημείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε επίσης ένα δεύτερο άτομο, ανήλικο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο φέρει τραυματισμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και της ΕΛ.ΑΣ., εκτελώντας δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών του ΙΧ.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Μεσολογγίου. Οι αρχικές πληροφορίες δεν αποσαφηνίζουν ακόμη τους παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.