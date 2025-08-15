Ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου ενόψει της συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, εάν καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, εμφανιζόμενη στο podcast «Raging Moderates», δήλωσε ότι θα πρότεινε τον Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ, εάν κατάφερνε να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να επιστρέψει όλα τα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις πήραν από την Ουκρανία. «Ξέρετε, κοιτάξτε, αν μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, αν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας αυτού του επιτεύγματος, θα τον πρότεινα για το Νόμπελ Ειρήνης», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στο Άνκορατζ στη Βάση Elmendorf-Richardson, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση της Αλάσκας. Η σύνοδος κορυφής σηματοδοτεί την πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, που ο Πούτιν φιλοξενείται σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα, ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον, σημειώνοντας ότι ένας πιο άμεσος στόχος για τη συνάντηση της Παρασκευής, θα ήταν η εξασφάλιση μιας δεύτερης συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφο χθες Πέμπτη: «Και αν είναι μια κακή συνάντηση, θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Και αν είναι μια καλή συνάντηση, θα καταλήξουμε να έχουμε ειρήνη στο πολύ εγγύς μέλλον».

Η Χίλαρι Κλίντον είπε, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα, στα οποία ο Τραμπ πρέπει να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει, αν θέλει να αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης. «Αλλά ίσως αυτή είναι η ευκαιρία να καταστήσει σαφές (ο Τραμπ), ότι πρέπει να υπάρξει εκεχειρία, χωρίς να υπάρξει ανταλλαγή εδαφών και ότι με την πάροδο του χρόνου ο Πούτιν θα πρέπει να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέλαβε, προκειμένου να δείξει τις προσπάθειές του, καλή τη πίστη ας πούμε, να μην απειλήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια», είπε.

Η πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε, ότι αν ο Τραμπ μπορούσε να διαπραγματευτεί αυτούς τους όρους, τότε θα τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης, προσθέτοντας, «επειδή ο στόχος μου εδώ είναι να μην επιτρέψω τη συνθηκολόγηση με τον Πούτιν, με τη βοήθεια και την υποκίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών». «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τρομερό, τρομερό προηγούμενο και νομίζω ότι θα έκανε τη χώρα μας λιγότερο ασφαλή, νομίζω ότι θα ανταμείψει την επιθετικότητα του Πούτιν και δεν θα την σταματήσει. Το γνωρίζουμε αυτό», πρόσθεσε η Κλίντον.

Η Κλίντον ανέφερε, ότι είναι «όνειρό» της να πετύχει ο Τραμπ κατά την επερχόμενη συνάντηση και είπε, ότι αν το Νόμπελ Ειρήνης είναι αρκετό κίνητρο για τον Τραμπ, να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο, τότε θα πρέπει να το πάρει. «Και ονειρεύομαι ότι, για οποιονδήποτε συνδυασμό λόγων, συμπεριλαμβανομένου του φευγαλέου Νόμπελ Ειρήνης, ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί πραγματικά να αντισταθεί στον Πούτιν, όχι μόνο για λογαριασμό της Ουκρανίας και της δημοκρατίας της και του πολύ γενναίου λαού της, αλλά, ειλικρινά, για λογαριασμό της δικής μας ασφάλειας και συμφερόντων», είπε.