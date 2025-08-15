Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να καθορίσει με σαφήνεια ποια θα ήταν τα κριτήρια επιτυχίας για τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ωστόσο πως κύριος στόχος του παραμένει η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One σχετικά με το τι θα θεωρούσε επιτυχή έκβαση της συνάντησης, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που επιθυμώ. Θέλω κατάπαυση του πυρός, δεν θα είμαι ικανοποιημένος εάν δεν επιτευχθεί σήμερα.»

“I think it’s going to work out very well and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast.” EXCLUSIVE: President Trump sits down with Bret Baier as he travels to Alaska for a high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin. Catch more of the interview tonight… pic.twitter.com/ES0oSkFb9V — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Απέρριψε την ιδέα ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω».

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι «κάτι θα προκύψει». Τόνισε ότι παρατήρησε πως ο Ρώσος πρόεδρος «φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία», κάτι που θεωρεί θετικό, καθώς, όπως είπε, «θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα το κάνουν, μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συζήτησης εδαφικών παραχωρήσεων, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως «θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση». Συμπλήρωσε πως δεν βρίσκεται στη διαδικασία για να διαπραγματευτεί εκ μέρους του Κιέβου, αλλά για να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι.

«Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση», είπε και τόνισε πως αν δεν ήταν ο ίδιος πρόεδρος, «ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία αλλά δεν πρόκειται να το κάνει».

Τέλος σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείει «αυστηρές» συνέπειες για τη Ρωσία εάν δε δείξει προθυμία να συζητήσει σοβαρά για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Οικονομικά αυστηρές. Θα είναι πολύ αυστηρές», είπε μεταξύ άλλων. Την ίδια ώρα, αφήνει «ανοικτό το ενδεχόμενο» και για το οι ΗΠΑ να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα…» ε