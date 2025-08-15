Στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Θέρος», η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις – πολλές φορές προσποιούμενοι τους τουρίστες – και εξετάζουν σε βάθος τα δεδομένα από τα POS και τις ταμειακές μηχανές. Τα στοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα που λαμβάνει η ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο μέσω του myDATA, αλλά και με τις δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ελέγχου ακόμη και προηγούμενων χρήσεων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και αποσκοπούν στη διαπίστωση της έκδοσης αποδείξεων, της σωστής διασύνδεσης POS – ταμειακής μηχανής και της διαβίβασης των δεδομένων στο σύστημα e-send.

Αποτελέσματα ελέγχων (1 Ιουνίου – 15 Ιουλίου):

Διενεργήθηκαν 9.140 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα. Διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 3.120 επιχειρήσεις. Σε 87 περιπτώσεις (κυρίως στον τομέα της εστίασης) επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 48 ωρών ή και περισσότερο. Επιπλέον, σε 173 περιπτώσεις καταγράφηκε μη διασύνδεση POS με ταμειακή, με το συνολικό ύψος των προστίμων να ανέρχεται σε 2.310.500 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα παραβάσεων:

Στη Μύκονο , κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε εκδώσει αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, με ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δύο ημέρες.

, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε εκδώσει αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, με ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δύο ημέρες. Στο Ηράκλειο Κρήτης , καφετέρια – υπότροπη – δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις συνολικής αξίας 275.000 ευρώ.

, καφετέρια – υπότροπη – δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις συνολικής αξίας 275.000 ευρώ. Στην Πάρο , επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 111.000 ευρώ.

, επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 111.000 ευρώ. Στο Γύθειο Λακωνίας, σούπερ μάρκετ απέκρυψε φορολογικά στοιχεία ύψους 101.000 ευρώ.

Λακωνίας, σούπερ μάρκετ απέκρυψε φορολογικά στοιχεία ύψους 101.000 ευρώ. Στη Μύκονο , ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ για το 2021 (με ΦΠΑ 4.000 ευρώ). Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο «λουκέτο». Φορολογικές παραβάσεις εντοπίστηκαν και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών.

, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ για το 2021 (με ΦΠΑ 4.000 ευρώ). Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο «λουκέτο». Στη Ρόδο , γνωστό beach restaurant εντοπίστηκε να μην έχει διασυνδέσει POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε εκδώσει αποδείξεις για τις περισσότερες ομπρέλες. Επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.

, γνωστό beach restaurant εντοπίστηκε να μην έχει διασυνδέσει POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε εκδώσει αποδείξεις για τις περισσότερες ομπρέλες. Επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες. Στη Σαντορίνη, ελεγκτές από διάφορες ΔΟΥ μετέβησαν στο νησί και, προσποιούμενοι τους τουρίστες, πραγματοποίησαν ελέγχους σε 23 σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες. Σε 10 από αυτά διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων και πληρωμές με μετρητά άνω των 500 ευρώ, χωρίς διατραπεζική κατάθεση. Τα πρόστιμα ανήλθαν συνολικά σε 14.140 ευρώ.

Ποινές και συνέπειες για τους παραβάτες:

Αναστολή λειτουργίας 48 ωρών για μη έκδοση άνω των 10 αποδείξεων ή για μετρητές συναλλαγές άνω των 500 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας για 96 ώρες. Σε περιπτώσεις πολλαπλών παραβάσεων εντός διετίας, προβλέπεται λουκέτο διάρκειας 10 ημερών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα, όμως, δεν είναι τα πρόστιμα ή τα προσωρινά λουκέτα. Μετά τον αρχικό έλεγχο, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στα κεντρικά της ΑΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται με παραβάσεις, εντάσσονται σε λίστα για εκτενείς φορολογικούς ελέγχους που αφορούν τα προηγούμενα πέντε έτη. Κατά τη διάρκεια αυτών, εξετάζονται αναλυτικά τα λογιστικά βιβλία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακόμα και συγγενών τρίτου βαθμού.