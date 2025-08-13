Νέο περιστατικό φοροδιαφυγής εντοπίστηκε σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σε γνωστή επιχείρηση στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το POS δεν ήταν διασυνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή. Το αποτέλεσμα ήταν να μην εκδοθούν συνολικά 62 αποδείξεις, αξίας 3.800 ευρώ, με επιπλέον ΦΠΑ ύψους 900 ευρώ.

Εκτεταμένη παράβαση σε κεντρικό σημείο της Ρόδου

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς διασύνδεση μεταξύ του POS και της ταμειακής, αγνοώντας τη νομοθεσία, ενώ για τη “συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών” που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις. Η παράβαση αυτή ήταν ιδιαίτερα θρασεία, αφού η επιχείρηση βρίσκεται σε ένα από τα πιο εμφανή σημεία του νησιού και, τελικά, δεν ξέφυγε από τον έλεγχο της φορολογικής υπηρεσίας.

Σε βάρος του beach restaurant, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ καθώς και στη λειτουργία του καταστήματος, ως μέτρο παραδειγματισμού και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.