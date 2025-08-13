Σε ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού του Πειραιά ως κεντρικής πύλης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρά η ενοποίηση των τριών τελωνείων της περιοχής, μετά από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τα Τελωνεία 1ο, 2ο και 3ο του Πειραιά συγχωνεύονται στο 1ο Τελωνείο, το οποίο θα διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση του εμπορίου, στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών και στη θωράκιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ.

Η νέα αυτή δομή θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εμπορική θέση της Ελλάδας, με τον Πειραιά να καθιερώνεται ως κόμβος για το διαμετακομιστικό εμπόριο της ευρύτερης περιοχής.

Νέες αρμοδιότητες του Τελωνείου Πειραιά

Το ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά αναλαμβάνει πλέον το σύνολο των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που διαχειρίζονταν μέχρι πρότινος τα τρία επιμέρους τελωνεία, καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την περιοχή ευθύνης τους. Ωστόσο, ο τελωνισμός μεταχειρισμένων οχημάτων εξαιρείται της αρμοδιότητας του νέου τελωνείου και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται σε άλλα τελωνεία της Αττικής.

Μεταρρύθμιση με ψηφιακό πρόσημο

Η οργανωτική αυτή αλλαγή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων της ΑΑΔΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εθνικού τελωνειακού συστήματος, όπως ορίζει ο νέος Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας. Βασικοί πυλώνες της πολιτικής αυτής είναι:

Η κεντρικοποίηση των ελέγχων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις διαδικασίες.

για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις διαδικασίες. Η αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος στην εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

στην εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων. Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εμπορευματικών ροών μέσα από το Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων, που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας στο εμπόριο.

Με τη νέα αυτή στρατηγική, το λιμάνι του Πειραιά αποκτά ακόμη πιο κομβικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, προσβλέποντας σε αυξημένη ασφάλεια, διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών.