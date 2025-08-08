Μαζικοί και εντατικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζονται αδιάλειπτα και τον τρέχοντα μήνα σε όλα τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά. Η ειδική επιχειρησιακή δράση, με την επωνυμία «Επιχείρηση Θέρος», στοχεύει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και την τήρηση της νομιμότητας σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης.

Οι ελεγκτές επιβάλουν αυστηρά πρόστιμα και προσωρινά λουκέτα, διάρκειας τουλάχιστον δύο ημερών, όταν διαπιστώνεται παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Το κύριο βάρος των ελέγχων πέφτει στα καταστήματα εστίασης, στις επιχειρήσεις λαϊκής τέχνης, ακόμα και στους κλάδους ενοικίασης οχημάτων.

Συνδυαστικοί έλεγχοι με νέα τεχνολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η ΑΑΔΕ περιλαμβάνει αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις και ενδελεχή διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των συστημάτων POS, των ταμειακών μηχανών, των myDATA αλλά και των δηλώσεων ΦΠΑ. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση επιτρέπει όχι μόνο την ανίχνευση παραβατικότητας για το τρέχον έτος, αλλά και τον έλεγχο παρελθόντων χρήσεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραβάσεων

Ενδεικτικά, στη Μύκονο καταγράφηκαν τα εξής περιστατικά:

Κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε εκδώσει αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, με μη απόδοση ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Η επιχείρηση τιμωρήθηκε με πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και σε καταστήματα εστίασης στην Αστυπάλαια, το Ηράκλειο, τα Χανιά και τη Λέσβο, όπου επιβλήθηκαν παρόμοια μέτρα.

Έλεγχοι και στις επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων

Επιπλέον, έντονη φοροδιαφυγή παρατηρήθηκε και στον χώρο της ενοικίασης οχημάτων και μοτοσικλετών. Σε τέσσερις επιχειρήσεις στην Πάρο και δύο στη Μήλο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα και ειδικές ποινές.

Η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τις επιχειρησιακές της δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την αποτροπή της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.