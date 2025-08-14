Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την Πέμπτη μια αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά μιας τοπικής διασκευής του δημοφιλούς παιδικού τραγουδιού Baby Shark.

Ο συνθέτης Jonathan Wright, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ζήτησε 30 εκατομμύρια γουόν (15.947 λίρες) ισχυριζόμενος ότι η διασκευή του Baby Shark από το 2015 από τη νοτιοκορεατική εκπαιδευτική startup Pinkfong, παλαιότερα γνωστή ως SmartStudy, ήταν μια αντιγραφή ενός τραγουδιού που είχε κυκλοφορήσει το 2011.

Ωστόσο, το δικαστήριο επικύρωσε τις αποφάσεις του 2021 και του 2023, σύμφωνα με τις οποίες η εκδοχή του τραγουδιού του Wright δεν ήταν αρκετά πρωτότυπη για να διεκδικήσει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

«Σε περίπτωση νέου τραγουδιού που βασίζεται σε ένα προϋπάρχον, πρέπει να προστεθούν επαρκείς αλλαγές ώστε να γίνει κοινωνικά αποδεκτό ως νέο έργο, προκειμένου να προστατευθεί ως υλικό που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα», ανέφερε το δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Korea Herald.

«Μικρές αλλαγές που προστίθενται στο αρχικό υλικό δεν μπορούν να θεωρηθούν πρωτότυπο δημιουργικό έργο και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προστατευθούν από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων».

Σε δήλωση προς το Associated Press, η Pinkfong ανέφερε ότι η απόφαση επιβεβαίωσε ότι η δική τους εκδοχή του Baby Shark βασίστηκε σε ένα «παραδοσιακό τραγούδι για να τραγουδάει ο κόσμος» που υπάρχει στον δημόσιο τομέα και ότι το επανεξέτασαν με μια νέα ενορχήστρωση, προσθέτοντας «ένα χαρούμενο ρυθμό και μια πιασάρικη μελωδία, μετατρέποντάς το στο στοιχείο της ποπ κουλτούρας που είναι σήμερα».

Ο νοτιοκορεάτης δικηγόρος του Wright, Chong Kyong Sok, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «λίγο απογοητευτικό», αλλά αναγνώρισε ότι το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

«Εν πάση περιπτώσει, το θέμα έχει πλέον διευθετηθεί», δήλωσε στον Associated Press. «Το έργο μας ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε, οπότε μπορούμε να χειριστούμε την αδειοδότηση από την πλευρά μας και υποθέτω ότι μετά θα ακολουθήσουμε ο καθένας τον δικό του δρόμο».

Η εκδοχή του Baby Shark από την Pinkfong έχει γνωρίσει εκπληκτική δημοτικότητα. Το πρώτο τους βίντεο το 2016 συγκέντρωσε πάνω από 16 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και κατέλαβε την 32η θέση στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Η έκδοση της Pinkfong περιλάμβανε τα φωνητικά της τότε 10χρονης τραγουδίστριας Hope Segoine και πρωταγωνιστούσαν δύο ηθοποιοί – παιδιά, ο Park Geon Roung από τη Νότια Κορέα και η Elaine Kim Johnston από τη Νέα Ζηλανδία, των οποίων οι χορευτικές κινήσεις συνέβαλαν στην εξάπλωση του βίντεο.

Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε franchise, με το Baby Shark να συνοδεύεται από τη Mama, τον Papa, τη Grandma και τον Grandpa, και έχει γίνει αντικείμενο τηλεοπτικών εκπομπών, ταινιών, εφαρμογών για κινητά, περιοδικών μιούζικαλ και εκτεταμένης εμπορικής εκμετάλλευσης, όλα συμβάλλοντας στα έσοδα της Pinkfong που ανήλθαν σε περίπου 45,1 δισεκατομμύρια γουόν (23,9 εκατομμύρια λίρες) μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το τραγούδι οδήγησε επίσης στη δημιουργία του #BabySharkChallenge, το οποίο δημιούργησε περισσότερα από 700.000 βίντεο διασκευών σε όλο τον κόσμο.

Σε συνέντευξη που έδωσε το 2019 στον καναδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC, ο Wright δήλωσε ότι είχε σκόπιμα ξαναγράψει το τραγούδι Baby Shark για να το κάνει πιο κατάλληλο για μικρά παιδιά, αφαιρώντας τις αναφορές στις αιματηρές επιθέσεις καρχαριών που ήταν δημοφιλείς στα καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα και στα διαδικτυακά φόρουμ. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε αυτή την προσέγγιση και είπε ότι η έκδοση της Pinkfong ακολουθούσε μια παρόμοια δομή. «Βασικά, η έκδοση της Pinkfong κάνει το ίδιο πράγμα», δήλωσε στο CBC.