Σε απάντηση στις δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, για την έναρξη εργασιών που αποσκοπούν στη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν την προσήλωσή τους στη σταθερότητα της περιοχής. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, ένας διαρκής συμβιβασμός στη Δυτική Όχθη αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ειρήνης, όπως αυτός διακηρύχθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να επαναφέρουν το αποκαλούμενο σχέδιο ανάπτυξης E1 –ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών– εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως οι προτεραιότητες της Ουάσινγκτον παραμένουν ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα και η διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ξανά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αμερικανική στάση απέναντι στη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, «μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης, με τις ΗΠΑ να δίνουν έμφαση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα ως προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ευνοϊκού πλαισίου για διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή.