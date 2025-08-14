Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζο, ο Ντάβιντε Καλάμπρια βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ, που πέρασε σχεδόν όλη την καριέρα του στη Μίλαν και το τελευταίο εξάμηνο αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπολόνια, έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι και φαίνεται ότι έχει αποφασίσει για τον επόμενο «σταθμό» στην καριέρα του.

Όπως αναφέρει ο Ντι Μάρτζο, ο πρώην αρχηγός των «ροσονέρι» έχει δώσει την κατ’ αρχήν συγκατάθεσή του για να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι», το οποίο του έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές οδεύουν προς οριστική συμφωνία, με τον Καλάμπρια να είναι έτοιμος να αφήσει τη Serie A και την Ιταλία για πρώτη φορά στην καριέρα του και να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.