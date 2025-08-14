Απάντηση στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη δίνει ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, η συμπεριφορά του οποίου χαρακτηρίστηκε νωρίτερα από τον υπουργό ως επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112 εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια.

Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα καπνίζουν και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ότι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της.

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη.

Ενημερώνουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση του ότι η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη.

Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους.

Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες.

Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει… Μπορεί να μας πει ο Υπουργός γιατί άφηναν τους εργαζόμενους να δουλεύουν την ώρα που η φωτιά απειλούσε την Βιομηχανική Περιοχή και τα σπίτια τους καίγονταν;

Ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου βρέθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης που τους ζητήθηκε, μαζί με υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και μισθωμένα μηχανήματα για να συνδράμουν, και πολλές φορές απλός κόσμος μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου κατάφεραν να σταματήσουν τα χειρότερα.

Λεωφορεία του Δήμου μετέφεραν τον κόσμο από τις περιοχές εκκένωσης και η δομή του Δήμου φιλοξενεί δημότες που δεν έχουν που να πάνε.

Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112.

Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση.

Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος.

Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης.

Επικίνδυνη είναι η τακτική σας που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βίος τους να χάνεται.

Επικίνδυνη είναι η πολιτική της κυβέρνησής σας κ. Κεφαλογιάννη που την έζησε ο λαός της Πάτρας και όλης της χώρας. Όπως την έζησε και λίγο καιρό πριν όταν για τρίτη φορά έπιανε φωτιά ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Πάτρας.

Αυτή η πολιτική είναι που αφήνει τα πυροσβεστικά με τρύπιες μάνικες όπως στο Πλατάνι και τους πυροσβέστες να σβήνουν με τις υδροφόρες του Δήμου. Και είναι βέβαιο πως για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες και οι πιλότοι των πυροσβεστικών που υπερβάλλουν εαυτούς, κοιμούνται στην άσφαλτο και πηγαίνουν στη μάχη χωρίς όπλα.

Η πολιτική σας επιλογή είναι να σώζετε τον πλούτο και όσους τον κατέχουν. Αυτή είναι που καίει παντού το λαό.

Τι άλλο να πούμε… τα έγραψε και ο Λουντέμης «υπάρχουν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, αφού δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν».

ΥΓ. Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός.