Δύο ημέρες μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας Σαμαρά, ο Κώστας Σαμαράς προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες στιγμές. Eυχαρίστησε για την αμέριστη στήριξη και τα θερμά μηνύματα που έλαβαν, τα οποία –όπως είπε– τους συγκίνησαν βαθιά.

Συγκεριμένα αναφέρει: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!».