Ενημέρωση για τη λειτουργία των Μονάδων Υγείας σε πληγείσες περιοχές παρέχει με νεότερη ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας έχουν επανέλθει σε λειτουργία, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Οι υπηρεσίες παρέχονται στους πολίτες, με το προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Αυξημένη προσέλευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, καταγράφηκε σημαντικός αριθμός περιστατικών κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας, λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών. Ειδικότερα, στο τμήμα επειγόντων προσεκόμισαν 14 άτομα, εκ των οποίων οι 11 ήταν πολίτες και οι 3 πυροσβέστες. Οι 12 εξ αυτών, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, έλαβαν οδηγίες και αποχώρησαν, ενώ οι υπόλοιποι δύο παραμένουν υπό εξέταση από το ιατρικό προσωπικό.

Σταθερή η κατάσταση στο Νοσοκομείο Άρτας

Αναφορικά με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, εκεί νοσηλεύονται ακόμη 24 περιστατικά. Μεταξύ αυτών, ένας πυροσβέστης φέρει ελαφρά εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς μεταφέρθηκαν από γειτονικές δομές υγείας και χωριά που επηρεάστηκαν από τα εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών.