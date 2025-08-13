Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός και ταχυδακτυλουργός Ξενοφών Σαζώτος, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη τόσο στον χώρο του θεάτρου όσο και της μαγικής τέχνης. Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στο Κοιμητήριο Βύρωνα, όπως ανακοινώθηκε από το Πανελλήνιο Σωματείο Ταχυδακτυλουργών.

Αναμνήσεις και συγκίνηση από τον Σπύρο Μπιμπίλα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η δημόσια αναφορά του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος, όπως σημείωσε, ενημερώθηκε για την απώλεια του παλαίμαχου καλλιτέχνη από την Ένωση Συνταξιούχων Ηθοποιών. «Με πληροφόρησαν από το ΕΣΗ ότι έφυγε από τη ζωή στις 10 Αυγούστου ένας παλαίμαχος ηθοποιός, ο Ξενοφών Σαζώτος σε μεγάλη ηλικία, τον οποίο ομολογώ πως τώρα πρώτη φορά άκουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μια προσπάθεια να αντλήσει στοιχεία για το έργο του, ο Σπύρος Μπιμπίλας εντόπισε μια σπάνια φωτογραφία του Σαζώτου από το Εθνικό Θέατρο το 1973, στην παράσταση «Τέλος καλό όλα καλά» του Σαίξπηρ. «Είναι ο πίσω εικονιζόμενος», σχολίασε, τονίζοντας το πόσο εύκολα ξεχνιούνται κάποιοι συνάδελφοι μέσα στο πέρασμα του χρόνου, όταν δεν έχουν αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσω κινηματογράφου ή τηλεόρασης.

«Αυτή είναι η μοίρα του αφανούς καλλιτέχνη μέσα σε ένα επάγγελμα – λειτούργημα που αριθμεί σχεδόν 15.000 ανθρώπους πια», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην μένουν μόνοι οι παλαίμαχοι καλλιτέχνες. «Είναι η ιστορία του θεάτρου μας μέσα από τα μάτια των αθόρυβων αγνώστων ηθοποιών που αξίζει να τους τιμούμε, γιατί κι αυτοί πλαισίωσαν κάθε είδους παραστάσεις και τις υπηρέτησαν με το ταλέντο τους», πρόσθεσε ο Σπ. Μπιμπίλας.

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η συνεισφορά του Ξενοφώντα Σαζώτου στην ελληνική ταχυδακτυλουργία

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ταχυδακτυλουργών με επίσημη ανακοίνωσή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του επίτιμου μέλους του. Ο Ξενοφών Σαζώτος, γεννημένος στη Σάμο το 1945, υπήρξε απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και εργάστηκε ως ηθοποιός για τρεις δεκαετίες και πλέον. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, στράφηκε επαγγελματικά στη μαγική τέχνη, ιδρύοντας καταστήματα με ταχυδακτυλουργικά είδη.

Το περίφημο «Μαγικό μαγαζάκι» στην οδό Πατούσα, στην πλατεία Κάνιγγος, υπήρξε σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, επαγγελματίες, ερασιτέχνες και λάτρεις της ταχυδακτυλουργίας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διάδοση και καθιέρωση της τέχνης στην Ελλάδα. Η προσωπικότητά του χαρακτηριζόταν από ευγένεια, καλοσύνη και το χαμόγελο, ενώ πάντοτε προσέφερε τις πολύτιμες γνώσεις και την αγάπη του για την τέχνη χωρίς όρους και περιορισμούς.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, διότι αποχωρίστηκε ένα κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής ταχυδακτυλουργίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον γιο του, Σταμάτη Σαζώτο, που συνεχίζει με αφοσίωση το έργο του πατέρα του.

Το Σωματείο αναγνωρίζει τον Ξενοφώντα Σαζώτο ως έναν δάσκαλο και έμπνευση για όλη την κοινότητα, και του εύχεται καλό ταξίδι, τονίζοντας πως το φως της προσωπικότητάς του παραμένει ζωντανό.