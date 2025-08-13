Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η δόνηση χαρακτηρίζεται ως επιφανειακή και, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεισμολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το επίκεντρο προσδιορίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τις Καρυές, διοικητική πρωτεύουσα του Αγίου Όρους.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δεν είναι ασυνήθιστη, ωστόσο παραμένει υπό διαρκή παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο γεγονός ως χαμηλής επικινδυνότητας.