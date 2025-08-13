Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός άνδρα το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στην Εύβοια, όταν οι ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ τον παρέσυραν στα ανοιχτά του νότιου Ευβοϊκού ενώ έκανε SUP.

Η άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού και εθελοντών οδήγησε σε ταχεία λήξη του συναγερμού, με τον άνδρα να είναι σώος και αβλαβής. Συγκεκριμένα, στις 14:15 το Λιμεναρχείο Αλιβερίου έλαβε σήμα για το περιστατικό και ζήτησε άμεσα τη συνδρομή της Ομάδας S.A.R.-312. Το πεδίο της έρευνας οριοθετήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της παραλίας Ποντικού και της ακτής του Νηρέως, όπου οι άνεμοι έπνεαν με μεγάλη ένταση. Το διασωστικό σκάφος της ομάδας, με διμελές πλήρωμα, κατέπλευσε ταχύτατα στο σημείο. Ωστόσο, λίγο πριν ξεκινήσουν οι έρευνες, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε ότι η περιπέτεια του πολίτη είχε ήδη λάβει τέλος.

Η σωτήρια παρέμβαση ιδιωτικού σκάφους

Ένα παραπλέον ιδιωτικό σκάφος που αντιλήφθηκε τον άνδρα να παλεύει με τα κύματα, παρενέβη άμεσα. Το πλήρωμά του τον περισυνέλεξε μαζί με τον εξοπλισμό του και τον μετέφερε με απόλυτη ασφάλεια στην ακτή, πριν καν η επίσημη επιχείρηση διάσωσης τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Το περιστατικό έληξε χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό, φέρνοντας ανακούφιση σε όλους.