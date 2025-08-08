Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή παρέσυραν τις σανίδες SUP πάνω στις οποίες βρίσκονταν τα παιδιά, παρασύροντάς τα γρήγορα μακριά από την ακτή. Παρόλο που η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, τα ανήλικα κατάφεραν τελικά να επιστρέψουν στην ακτή χωρίς βοήθεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το limnoslive.gr, η επιχείρηση διάσωσης αφορούσε κυριότερα δύο ηλικιωμένους. Στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν τα παιδιά, χρησιμοποίησαν το φουσκωτό σκάφος του ναυαγοσώστη. Η ενέργειά τους αυτή εξελίχθηκε σε περιπέτεια, καθώς το σκάφος έμεινε από καύσιμα πριν προλάβουν να φτάσουν κοντά, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τον δυνατό άνεμο προς τα ανοιχτά.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Σώμα και ο Στρατός. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο Super Puma, ενώ βοήθεια προσέφεραν και ιδιωτικά σκάφη. Χάρη στον άρτιο συντονισμό, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους. Καθοριστική για την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσης υπήρξε η ψύχραιμη και άμεση αντίδραση των δυνάμεων διάσωσης, όπως και η συμβολή ιδιωτών.