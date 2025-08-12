Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα πως η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει πού ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αυτές οι επιθέσεις.

Έκκληση για διατήρηση της διεθνούς ενότητας

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας της διεθνούς κοινότητας σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, τονίζοντας ότι «σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου». Η δήλωσή του έρχεται ενώ η παγκόσμια προσοχή επικεντρώνεται στη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών, με τον φόβο νέας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.