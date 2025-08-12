Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε πως η Ρωσία επιχειρεί να εξασφαλίσει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς, υποσχόμενη ως αντάλλαγμα τη μη επέκταση των στρατιωτικών επιθέσεων σε άλλα μέτωπα. Πρόσθεσε ακόμη ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή άφιξη του Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του είναι μια “νίκη” για το Κρεμλίνο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: Πρώτον, αυτός (ο Πούτιν) θα έχει μια συνάντηση στο αμερικανικό έδαφος, κάτι που είναι, θεωρώ, για τον ίδιο μια προσωπική νίκη προσθέτοντας ότι η συνάντηση αυτή βγάζει τον Ρώσο πρόεδρο από την «απομόνωσή» του και καθυστερεί πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να αποσυρθεί από την περιοχή, καθώς μια τέτοια υποχώρηση θα άφηνε εκτεθειμένες τις περιοχές Ζαπορίζια, Ντνιπροπετρόβσκ και Χάρκοβο σε νέες ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμη ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικά ζητήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την επίτευξη εκεχειρίας και την εξασφάλιση ουσιαστικών εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία συνεχίζει να ελέγχει περίπου το 30% της περιοχής του Ντόνετσκ, δηλαδή γύρω στα 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ διατηρεί ισχυρές αμυντικές θέσεις και στρατηγικά υψώματα.

Επίσης τόνισε πως οποιαδήποτε υποχώρηση θα επέτρεπε στη Ρωσία να προελάσει προς ζωτικές περιοχές της χώρας. «Ο Πούτιν θα έχει ελεύθερη δίοδο προς Ζαπορίζια, Ντνίπρο και Χάρκοβο», προειδοποίησε. «Το εδαφικό ζήτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις εγγυήσεις ασφαλείας».