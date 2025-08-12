Την Τετάρτη 13 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το NBC News.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε σημερινό κοινό κείμενο οι 26 Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την ίδια». Το κοινό κείμενο δεν υπέγραψε ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

Πριν από την κοινή αυτή επικοινωνία, ο Ζελένσκι θα έχει διμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών. Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης με την αμερικανική ηγεσία, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος επαφών του Ουκρανού προέδρου με την ευρύτερη διεθνή συμμαχία που στηρίζει την Ουκρανία, στην οποία συμμετέχουν, εκτός από ευρωπαϊκά κράτη, η Βρετανία και ο Καναδάς. Ο Τραμπ και ο Βανς δεν θα λάβουν μέρος σε αυτή τη δεύτερη φάση των συνομιλιών.

Η επικοινωνία πραγματοποείται 48 ώρες πριν από την συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι στις 8 Αυγούστου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει δημοσίως ότι αναμένει τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Λίγο αργότερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο της συνάντησης, τονίζοντας ότι το επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων για μια μακροπρόθεσμη ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία που μαίνεται εδώ και τρεσήμισι χρόνια.