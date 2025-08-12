Οι δικηγόροι του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ, προσέλαβαν ερευνητική εταιρεία για να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με την Αμερικανίδα podcaster Κάντας Όουενς, εν όψει της μήνυσης που κατέθεσαν εναντίον της. Η μήνυση αφορά συκοφαντικές δηλώσεις που έκανε η Όουενς σε δημοφιλή podcast, με κεντρικό ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Η έρευνα, που διεξήχθη από την αμερικανική Nardello & Co πριν από την κατάθεση της μήνυσης, αποκαλύπτει τους δεσμούς της Όουενς με ακροδεξιές ομάδες στη Γαλλία, καθώς και τη δημοτικότητά της σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, κατέγραψε τις σχέσεις της με λαϊκιστές δεξιούς στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τις διαδικτυακές της αλληλεπιδράσεις με τον Ρώσο εθνικιστή φιλόσοφο Αλεξάντρ Ντούγκιν.

Επίσης οι Μακρόν, δια του δικηγόρου τους Τομ Κλερ, εξήγησαν ότι η μήνυση υποβλήθηκε τόσο για να προστατεύσουν την προσωπική τους υπόληψη, όσο και για να φωτιστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκαν οι ψευδείς ισχυρισμοί της Όουενς. Η ίδια η podcaster αντέδρασε λέγοντας ότι το ζεύγος Μακρόν επενδύει μεγάλα ποσά για να «καταπνίξει» την προσωπική της έρευνα.

Ακόμη η έρευνα εξέτασε επίσης την προέλευση της φήμης ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε από έναν Ισπανό blogger το 2017 και να πήρε μεγάλη έκταση στη Γαλλία από το 2021, με συνδρομή ακροδεξιών μέσων και προσωπικοτήτων όπως ο Ξαβιέ Πουσάρ. Ο Πουσάρ παραχώρησε την έρευνά του στην Όουενς και άλλους υποστηρικτές του Τραμπ, προωθώντας τη θεωρία μέσω podcast και βιβλίων.

Παρά την κάλυψη από ρωσικά κρατικά μέσα, όπως το Tsargrad και το Russia’s RT, δεν βρέθηκαν αποδείξεις άμεσων επαφών της Όουενς με Ρώσους αξιωματούχους. Ωστόσο, η συνεργασία της με ακροδεξιές προσωπικότητες, όπως η Γαλλίδα πολιτικός Μαριόν Μαρεσάλ, και η κριτική της στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, εντάσσουν τη δράση της σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο.

Τέλος η μήνυση που κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ κατηγορεί την Όουενς για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών, ενώ οι Μακρόν είναι αποφασισμένοι να παραστούν προσωπικά στη δίκη.