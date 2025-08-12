Εντεινόμενη διεθνή ανησυχία προκαλεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, καθώς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν σε κοινό ανακοινωθέν, καταγγέλλοντας ότι η κρίση έχει αγγίξει «αδιανόητα επίπεδα». Οι χώρες αυτές καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 χωρών που υπογράφουν τη δήλωση, «λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα». Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι «τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα», απευθύνοντας έκκληση για άμεσες ενέργειες.

Διεθνής Πίεση για Άρση των Περιορισμών στη Βοήθεια

Στην κοινή ανακοίνωση, οι χώρες ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει και να διευκολύνει το ανθρωπιστικό έργο, δηλώνοντας: «Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν». Η θέση αυτή έρχεται στη σκιά ολοένα και εντεινόμενης πίεσης της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το ανακοινωθέν συνυπογράφουν συνολικά 27 χώρες — μεταξύ τους 23 κράτη μέλη της ΕΕ, η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Η πρωτοβουλία τονίζει τον αυξανόμενο προβληματισμό της παγκόσμιας κοινότητας για τις συνθήκες διαβίωσης των αμάχων στη Γάζα και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.