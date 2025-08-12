Ο Άρμαντ «Μόντο» Ντουπλάντις το έκανε ξανά: ανέβασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ στα 6,29 μ. στο μίτινγκ Continental Tour στη Βουδαπέστη, βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό το δικό του προηγούμενο όριο. Το πέρασε στο δεύτερο του άλμα, μπροστά στην οικογένειά του, υπογράφοντας το 13ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Η βραδιά είχε και ελληνικό χρώμα: ο Εμμανουήλ Καραλής υπερέβη τα 6,02 μ., αναγκάζοντας τον Ντουπλάντις να ανέβει στα 6,11 μ. για να εξασφαλίσει πρώτα τη νίκη — πριν σηκώσει τον πήχη στο ιστορικό 6,29 μ. Η εμφάνιση του Καραλή έδωσε σασπένς σε έναν αγώνα όπου συνήθως ο Σουηδός δεν πιέζεται τόσο.

Το νέο ρεκόρ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το 6,28 μ. της Στοκχόλμης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του 25χρονου. Σύμφωνα με το SVT, αυτή ήταν και η 32η συνεχόμενη νίκη του, σε μια σεζόν όπου κυνηγά συστηματικά νέα ύψη.

Σε ένα άθλημα που μετριέται σε εκατοστά, ο Ντουπλάντις συνεχίζει να μετακινεί τα όρια και να κρατά ζωντανό τον πήχη για τους διώκτες του. Απόψε, στη Βουδαπέστη, απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του επί κοντώ.