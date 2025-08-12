Ο Ιταλός Ματία Ντεμπερτόλις συμμετήχε στους Παγκόσμιους αγώνες προσανατολισμού, που διεξάγονται στην Τσενγκντού της Κίνας.

Ο 29χρονος που βρέθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα αναίσθητος, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο την Τρίτη 12/08, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές των Παγκοσμίων Αγώνων και η Διεθνής Ομοσπονδία Προσανατολισμού (IOF).

Όπως επισημένεται χαρακτηριστικά, ο αθλητής έχασε τη ζωή του, παρά την άμεση εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να αναφέρονται τα αίτια του θανάτου του.

Ο αγώνας που έλαβε χώρα περίπου 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τσενγκντού, διεξήχθη σε θερμοκρασίες που υπερέβαιναν τους 30 ° C. Ο Ντεμπερτόλις, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα, αγωνίστηκε στον τελικό μέσης απόστασης ανδρών.

Τι είναι το άθλημα του προσανατολισμού;

Η 12η διοργάνωση των Παγκόσμιων Αγώνων, μιας αθλητικής διοργάνωσης που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει μη Ολυμπιακά αγωνίσματα, άρχισε την περασμένη Πέμπτη και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την προσεχή Κυριακή.

Ο προσανατολισμός είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνεται στους Παγκόσμιους Αγώνες και διοικείται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Προσανατολισμού (IOF). Οι Παγκόσμιοι Αγώνες του 2022 περιελάμβαναν αγώνες προσανατολισμού στο Μπέρμιγχαμ.

Η IOF αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και εργάζεται για την ένταξη του προσανατολισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο προσανατολισμός είναι ένα από τα πρόσθετα αθλήματα στους Παγκόσμιους Αγώνες, μια πολυαθλητική διοργάνωση που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IWGA).

Η Διεθνής Ομοσπονδία Προσανατολισμού (IOF) είναι υπεύθυνη για την προώθηση και την ανάπτυξη του προσανατολισμού παγκοσμίως.