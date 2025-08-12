Ο Τζακ Σπάροου μπορεί να επιστρέψει κι αυτή τη φορά δεν είναι ευσεβής πόθος. Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly ότι έχει ήδη μιλήσει με τον Τζόνι Ντεπ για την έκτη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής» και ότι ο ηθοποιός θα το σκεφτόταν σοβαρά, υπό μία προϋπόθεση: να του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος. «Αν του αρέσει το γράψιμο του ρόλου, νομίζω ότι θα το κάνει. Όλα κρίνονται στη σελίδα που διαβάσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η προοπτική αυτή σηματοδοτεί θεαματική αναστροφή σε σχέση με το 2018, όταν μετά τον δημόσιο δικαστικό πόλεμο με την Άμπερ Χερντη Disney έκοψε γέφυρες με τον Ντεπ κι εκείνος δήλωνε ότι δεν θα γύριζε στο franchise «ούτε για 300 εκατ. δολάρια και ένα εκατομμύριο αλπάκες». Παρ’ όλα αυτά, ο Μπρουκχάιμερ επιμένει ότι ο Ντεπ είναι ανοιχτός «αν το σενάριο τον πείσει», ενώ ο ίδιος τονίζει πόσο μοναδική είναι η συμβολή του ηθοποιού στη διαμόρφωση του εμβληματικού πειρατή.

Όσο για την ίδια την ταινία, ο παραγωγός μιλά για reboot του σύμπαντος των «Πειρατών» με το σενάριο να βρίσκεται στα τελικά στάδια. Στο γράψιμο έχουν εμπλακεί—σε διαφορετικές φάσεις—οι Τεντ Έλιот, Τζεφ Νέιθανσον και Κρεγκ Μέιζιν, με τις απεργίες του 2023 να έχουν πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα. Ο Μπρουκχάιμερ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιστροφή του Σπάροου να γίνει «με τον σωστό τρόπο» μέσα σε αυτή τη νέα αφήγηση, την ώρα που ανεξάρτητες αναφορές κάνουν λόγο για σενάριο που πλησιάζει στην ολοκλήρωση—με τρίτο μέρος που ξεχωρίζει.

Με δεδομένη τη λατρεία του κοινού για τον χαρακτήρα και το γεγονός ότι ο Ντεπ τα τελευταία χρόνια κινήθηκε κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές, η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των σεναριογράφων: αν «η σελίδα» πείσει, ο θρυλικός καπετάνιος μπορεί να ξαναπλεύσει στα κινηματογραφικά νεράκαι να ξανασυστήσει το franchise σε μια νέα γενιά θεατών.