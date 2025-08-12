Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και πάλι στο Τζόκερ! Μετά από 43 συνεχόμενα τζακ ποτ, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έχει φτάσει σε πρωτοφανή ύψη για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει σχηματιστεί ποτέ στο παιχνίδι, και απόψε, Τρίτη 12 Αυγούστου στις 22:00, ένας υπερτυχερός παίκτης ενδέχεται να κερδίσει το αστρονομικό ποσό των 25.000.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που καταγράφεται στην ιστορία του Τζόκερ, το οποίο ξεκίνησε τη διαδρομή του στην Ελλάδα το 1997.
Το εντυπωσιακό αυτό ποσό είναι αποτέλεσμα 43 διαδοχικών κληρώσεων χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία – επίδοση που συνιστά επίσης ιστορικό ρεκόρ για το παιχνίδι. Παρόμοιο σερί είχε παρατηρηθεί και στα τέλη του 2024 με αρχές του 2025. Η κινητικότητα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ αλλά και στην online πλατφόρμα έχει αυξηθεί ραγδαία μέσα στον Αύγουστο, καθώς ο κόσμος σπεύδει να δοκιμάσει την τύχη του – γεγονός που ενισχύει αισθητά τα έσοδα της εταιρείας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οικονομικοί αναλυτές αναμένουν ένα ακόμη εξαιρετικά θετικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είχε ήδη επιδείξει ισχυρές επιδόσεις στο προηγούμενο.
Πώς καταβάλλονται τα κέρδη του Τζόκερ
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, «η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους»:
- «Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού μέχρι 999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της Εταιρείας».
- «Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 1.000€ έως και 1.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται είτε σε μετρητά μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της ΟΠΑΠ στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, είτε, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ταυτοποίησής του από τον Πράκτορα (με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάποιου άλλου ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής), μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.). Ειδικά σε ότι αφορά την 2η εναλλακτική, ο Πράκτορας στον οποίο απευθύνεται ο Παίκτης εκδίδει και παραδίδει σε αυτόν αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του (του Παίκτη), την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους ανωτέρω Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών».
- «Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 2.000€ έως και 99.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται στον Παίκτη και κομιστή αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 2».
- «Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού 100.000€ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται υπό την αυστηρή προϋπόθεση φυσικής παρουσίας του Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα του ζητηθούν από τα αρμόδια στελέχη αυτής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία εκδίδει και σε αυτή την περίπτωση, κατά κανόνα, και παραδίδει στον Παίκτη αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.)».