Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και πάλι στο Τζόκερ! Μετά από 43 συνεχόμενα τζακ ποτ, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έχει φτάσει σε πρωτοφανή ύψη για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει σχηματιστεί ποτέ στο παιχνίδι, και απόψε, Τρίτη 12 Αυγούστου στις 22:00, ένας υπερτυχερός παίκτης ενδέχεται να κερδίσει το αστρονομικό ποσό των 25.000.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που καταγράφεται στην ιστορία του Τζόκερ, το οποίο ξεκίνησε τη διαδρομή του στην Ελλάδα το 1997.

Το εντυπωσιακό αυτό ποσό είναι αποτέλεσμα 43 διαδοχικών κληρώσεων χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία – επίδοση που συνιστά επίσης ιστορικό ρεκόρ για το παιχνίδι. Παρόμοιο σερί είχε παρατηρηθεί και στα τέλη του 2024 με αρχές του 2025. Η κινητικότητα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ αλλά και στην online πλατφόρμα έχει αυξηθεί ραγδαία μέσα στον Αύγουστο, καθώς ο κόσμος σπεύδει να δοκιμάσει την τύχη του – γεγονός που ενισχύει αισθητά τα έσοδα της εταιρείας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οικονομικοί αναλυτές αναμένουν ένα ακόμη εξαιρετικά θετικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είχε ήδη επιδείξει ισχυρές επιδόσεις στο προηγούμενο.

Πώς καταβάλλονται τα κέρδη του Τζόκερ

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, «η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους»: