Το ποσό του ΤΖΟΚΕΡ φτάνει στο «κόκκινο», καθώς στην αποψινή κλήρωση ένας ή περισσότεροι μεγάλοι νικητές μπουρούν να κερδίσουν 23,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό ρεκόρ, που έχει συγκεντρωθεί μετά από 42 συνεχόμενα τζακ ποτ, αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού.

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00, ενώ η κατάθεση των δελτίων θα ολοκληρωθεί μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30. Οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το δελτίο τους σε κάποιο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μέσω της πλατφόρμας opaponline.gr, όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δελτίων.

Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, μπορούν να συμμετάσχουν και με ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όσο και διαδικτυακά. Με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται τη συμμετοχή και τη διασκέδαση, ενώ αυξάνονται και οι πιθανότητες κέρδους, αφού όλα τα ομαδικά δελτία περιλαμβάνουν περισσότερους από 5 αριθμούς.

Πέρα από το ιστορικό τζακ ποτ, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν και τα έπαθλα των 100.000 ευρώ που προσφέρει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας, σε όλες τις κληρώσεις που πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Στην κλήρωση της περασμένης Πέμπτης δεν αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, ωστόσο τέσσερις τυχεροί κατάφεραν να κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, καθώς έπιασαν πεντάρια.

