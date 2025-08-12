Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν σκληρή μάχη με τρεις ταυτόχρονες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, συγκεκριμένα στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας. Τα πύρινα μέτωπα μαίνονται εκτός ελέγχου, προκαλώντας εκκενώσεις οικισμών και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τρεις άνθρωποι έχουν διακομιστεί προληπτικά στο νοσοκομείο του Ρίου, με την κατάστασή τους να κρίνεται καλή.

Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, με πυκνό καπνό και φλόγες να κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, το «112» εξέδωσε νέα ειδοποίηση για εκκένωση της Κάτω Αχαΐας προς την κατεύθυνση του Πύργου Ηλείας.

Στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, αρκετές επιχειρήσεις έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, με σημαντικές καταστροφές να έχουν ήδη καταγραφεί.