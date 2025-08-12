Κραυγή αγωνίας από τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας για την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο της Αχαΐας, καθώς όπως είπε «δεν είναι καλή η κατάσταση, επεκτείνεται η φωτιά και νότια».

«Πάει σε οικισμούς καινούργιους και μάλιστα σε οικισμούς που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, που μπορούν να φτάσουν τη φωτιά πολύ μακριά», ανέφερε ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος μιλώντας στο Open και συνέχισε λέγοντας ότι η φωτιά απειλεί την Καρυά της Κοινότητας Πετροχωρίου, όπου «πάμε για εκκένωση και εκεί. Εκκενώνουμε συνεχώς οικισμούς». «Η φωτιά μπορεί να φτάσει μέχρι την Ηλεία, αν επεκταθεί στο δάσος της Μόβρης. Είναι τέτοια η κατάσταση και τόσο δυνατοί οι άνεμοι, που οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να συνδράμουν, παρά μόνο οι εναέριες, οι οποίες και δεν επαρκούν. Γι’ αυτό κάνω έκκληση να έρθουν, για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη φωτιά μέχρι να νυχτώσει, ειδάλλως δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει», τόνισε ο δήμαρχος.

«Έχουμε καμένα σπίτια, απλά όχι μέσα στους οικισμούς» συνέχισε και πρόσθεσε: «Και έχουμε συνεχώς εκκενώσεις και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Όμως τρομάζω, καθώς εκκενώνεται ο ένας οικισμός μετά τον άλλον και η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί – από δυτικά πάει νότια – και αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, τη νύχτα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί». «Οι οικισμοί που πρόκειται να εκκενωθούν τώρα έχουν αρκετούς κατοίκους, είναι ζωντανοί και αυτή την περίοδο έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα… Δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκαυματίες. Στη ΒΙ.ΠΕ. δεν έχει κινδυνεύσει κάτι, κινδύνευσαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν, το ίδιο και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου… Φυσάει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να πούμε εάν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, συνεχώς επεκτείνεται με τους ανέμους… Έχουμε ορίσει από πριν πού μπορούν να πάνε οι πολίτες που εκκενώνουν τους οικισμούς», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος.