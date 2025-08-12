Ομαλοποιήθηκε πλήρως η κυκλοφορία οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. Η αρμόδια υπηρεσία επιβεβαίωσε πως αποκαταστάθηκε η ροή των αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Νωρίτερα, περίπου στις 12 το μεσημέρι, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό όταν ένα φορτηγό «εξετράπη της πορείας του» για άγνωστη – μέχρι στιγμής – αιτία, με συνέπεια να πέσει το φορτίο του στο οδόστρωμα. Το συμβάν προκάλεσε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, με τις αρχές να προχωρούν σε διαχείριση της κατάστασης. Μέσα σε δύο ώρες δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ενώ γύρω στις 4 το απόγευμα αποκαταστάθηκε και η αριστερή λωρίδα, επαναφέροντας την οδική ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις και αποκατάσταση

Το ατύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή, καθώς πολλοί οδηγοί καθηλώθηκαν στο σημείο και παρατηρήθηκαν αυξημένες καθυστερήσεις. Πλέον, η κίνηση έχει εξομαλυνθεί και δεν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα στη ροή των οχημάτων, διαβεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε «ελαφρά» και έχει ήδη λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.