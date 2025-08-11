Ναυτικό ατύχημα με σύγκρουση ενός πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής σημειώθηκε ενώ το δεύτερο καταδίωκε σκάφος του λιμενικού των Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας σήμερα, Δευτέρα.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Μανίλα, φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης των δύο κινεζικών πλοίων κοντά στη διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή Σκάρμπορο Σοάλ.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Φιλιππίνων η καταδίωξη ξεκίνησε επειδή το σκάφος της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής συνόδευε βάρκες που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για ψαράδες.

«Το σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής CCG 3104 που καταδίωκε το φιλιππινέζικο σκάφος BRP Suluan με υψηλή ταχύτητα, πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό κοντά στο πίσω δεξιά μέρος του Suluan με αποτέλεσμα τη σύγκρουσή του με το πολεμικό σκάφος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το CCG 3104 υπέστη σημαντικές ζημιές στην πλώρη του και κατέστη μη αξιόπλοο» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φιλιππίνων.

Εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής επιβεβαίωσε την καταδίωξη αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στη σύγκρουση: «Η Κινεζική Ακτοφυλακή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της πίεσης, του αποκλεισμού και του ελέγχου των φιλιππινέζικων σκαφών για να τα απομακρύνει».

Η σύγκρουση είναι το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά αντιπαραθέσεων μεταξύ της Κίνας και των Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, παρά την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου ότι η διεκδίκηση αυτή δεν έχει νομική βάση. Σημειώνεται ότι πάνω από το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την αμφισβητούμενη θαλάσσια οδό.

Το Σκάρμπορο Σοάλ, μια τριγωνική αλυσίδα υφάλων και βράχων, αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών από το 2012, όταν η Κίνα το κατέλαβε από τις Φιλιππίνες.

WATCH: Chinese’ People’s Liberation Army-Navy warship collides with China Coast Guard ship approximately 10.5 nautical miles east of Panatag Shoal, according to PCG-WPS spokesperson Commo. Jay Tarriela. @inquirerdotnet pic.twitter.com/8YDKodUN4N — John Eric Mendoza (@JEMendozaINQ) August 11, 2025