Εντεινόμενη πολιτική κρίση αντιμετωπίζει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία, έπειτα από την αμφιλεγόμενη απόφαση της κυβέρνησής του για αναστολή των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ, σε εξοπλισμούς που δύνανται να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όχι μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και εντός της ίδιας του της παράταξης, με μόνο στήριγμα να παραμένουν οι κυβερνητικοί του εταίροι από το SPD.

Σφοδρή εσωτερική σύγκρουση στους Χριστιανοδημοκράτες

Την έμπρακτη δυσαρέσκεια των Χριστιανοδημοκρατών απέναντι στον καγκελάριο επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της Έσσης, Μπόρις Ράιν, ο οποίος τόνισε μέσω ανάρτησής του στο «Χ» πως η CDU «στέκει άνευ όρων στο πλευρό του Ισραήλ, το οποίο έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα κατά της τρομοκρατίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση της Χαμάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με στρατιωτική δράση και κάλεσε για συνέχιση του στρατιωτικού εξοπλισμού του Ισραήλ. Η τοποθέτηση αυτή εκτιμήθηκε θετικά από την ισραηλινή κυβέρνηση και δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Από την πλευρά της νεολαίας του CDU, ο επικεφαλής στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Λούκας Μπραντσάιντ, έκανε λόγο για «ιστορικό σφάλμα και χαστούκι στο πρόσωπο της κοινότητας αξιών μας», κατηγορώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι «ασπάζεται φριχτά το αφήγημα του δράστη, της Χαμάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της CDU στο Αμβούργο, Ντένις Τέρινγκ, ανέφερε ότι «οι ισλαμιστές πανηγυρίζουν, το Ισραήλ διακωμωδείται δημοσίως και οι διεθνείς εταίροι είναι ενοχλημένοι», ενώ επέκρινε τον τρόπο λήψης και ανακοίνωσης της απόφασης. Ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, πήρε επίσης αποστάσεις, ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), Γενς Σπαν, διατύπωσε προσεκτική στάση λέγοντας πως η απόφαση είναι δικαιολογημένη, προσθέτοντας όμως τη σημασία αποφυγής ρήξης στις γερμανοϊσραηλινές σχέσεις και την ανάγκη επανεκκίνησης των εξαγωγών το συντομότερο.

«Αιφνιδιασμός» και αντιδράσεις από κυβερνητικούς εταίρους

Σε σχόλιό της, η εφημερίδα BILD αναρωτιέται «Χάνει ο καγκελάριος τον έλεγχο του κόμματός του;» και κατηγορεί τον Μερτς ότι «αιφνιδίασε τους υπουργούς του και το κόμμα του και τώρα πληρώνει το τίμημα». Ενισχύοντας το κλίμα αμφισβήτησης, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU), εταίρος συνασπισμού, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε διαβούλευση με τον καγκελάριο. Ο βουλευτής της CSU, Στέφαν Μάιερ, αν και κατανοεί τις ανησυχίες του Μερτς και συμμερίζεται την κριτική προς τη σχεδιαζόμενη νέα επίθεση στη Γάζα, διαφωνεί πως η αναστολή των παραδόσεων όπλων αποτελεί τη σωστή λύση.

Η στάση Μερτς και τα κοινωνικά αντανακλαστικά

Ο καγκελάριος Μερτς υπερασπίστηκε την επιλογή του, μιλώντας για «διαφωνία» με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι «μια φιλία θα πρέπει να αντέχει και τη φωνή κριτικής». Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η Γερμανία δεν μπορεί να προμηθεύει όπλα σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να επισύρει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα αμάχων και ότι η αλληλεγγύη προς το Ισραήλ δεν σημαίνει «τυφλή έγκριση κάθε κυβερνητικής απόφασης». Αναφορικά με τη διαδικασία λήψης της απόφασης και τη διαβούλευση με τους κυβερνητικούς εταίρους, δήλωσε ότι «στο τέλος της ημέρας, είναι μια απόφαση για την οποία μόνο εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη και για την οποία μόνο εγώ είμαι υπεύθυνος – δεν μπορώ να την θέσω όμως και σε δημοκρατική ψηφοφορία».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για το περιοδικό Stern, το 74% των ερωτηθέντων στη Γερμανία υποστηρίζει την περαιτέρω άσκηση πίεσης από το Βερολίνο προς το Τελ Αβίβ.

Η στήριξη από το SPD και η ευρύτερη ισορροπία

Στήριξη στον Μερτς προσέφερε η σοσιαλδημοκράτης υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας, η οποία αναγνώρισε μεν πως η κριτική είναι «ιδιαίτερα έντονη» και ότι κριτικοί τον κατηγορούν πως «προδίδει» το Ισραήλ, ωστόσο υπερθεμάτισε την αναγκαιότητα να προστατευθούν και οι αμάχοι της Γάζας. Όπως ανέφερε,