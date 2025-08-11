Ένας παλαιστίνιος δημοσιογράφος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί από το φονικό πλήγμα που πραγματοποίησε χθες, Κυριακή, το βράδυ το Ισραήλ σε σκηνή που χρησιμοποιούσε ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Αλ Τζαζίρα στην πόλη της Γάζας, αυξάνοντας τον απολογισμό σε έξι νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και ένας νοσοκομειακός αξιωματούχος.

«Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Χαλντί υπέκυψε στα τραύματά του (…). Αυτό αυξάνει σε έξι» τα θύματα αυτού του πλήγματος, μετά το οποίο το Αλ Τζαζίρα είχε ανακοινώσει το θάνατο δύο δημοσιογράφων και τριών εικονοληπτών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της λωρίδας της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ. Ο Μοχάμεντ αλ-Χαλντί ήταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα -κοντά στο οποίο είχε στηθεί η σκηνή- Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια επιβεβαίωσε το θάνατο του αλ-Χαλντί, που επήλθε σήμερα το πρωί «συνεπεία των τραυμάτων του». Μεταξύ των θυμάτων του πλήγματος ήταν ο πολύ γνωστός στη Γάζα δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα Ανάς αλ-Σαρίφ, 28 ετών, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ