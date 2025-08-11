Δραματικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την πόλη Σουέιντα στη νότια Συρία, καθώς βίντεο από κάμερες ασφαλείας στο κεντρικό νοσοκομείο καταγράφουν σκηνές απόλυτης φρίκης, εν μέσω μιας από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ετών στη χώρα.

Το Sky News εξασφάλισε αποκλειστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του νοσοκομείου, το οποίο αποτυπώνει τη δολοφονία ενός εθελοντή υγειονομικού από ένοπλους άνδρες με στρατιωτικές στολές, σε απόσταση αναπνοής. Στο βίντεο φαίνονται ακόμη τρομοκρατημένοι εργαζόμενοι να κρατούν τα χέρια ψηλά, καθώς βρίσκονται υπό την απειλή όπλων.

Η πόλη Σουέιντα, όπου κατοικεί κυρίως η μειονότητα των Δρούζων, έγινε επίκεντρο σφοδρών μαχών, λεηλασιών και εκτελέσεων τον περασμένο μήνα, βυθίζοντας τη νέα συριακή διοίκηση στη σοβαρότερη κρίση από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατεύματα της νέας κυβέρνησης κατηγορούνται για συμμετοχή στις ωμότητες, οι οποίες φέρεται να στόχευαν την καταστολή των Δρούζων και αραβικών φυλών, κυρίως Βεδουίνων.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ισραηλινά μαχητικά επενέβησαν, επικαλούμενα την ανάγκη προστασίας της μειονότητας των Δρούζων. Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τόσο στην πόλη Σουέιντα όσο και στην πρωτεύουσα Δαμασκό, οδηγώντας στην προσωρινή αποχώρηση των κυβερνητικών στρατευμάτων.

Ακολούθησαν ημέρες χαοτικής βίας με τη συμμετοχή αραβικών φυλών, πολιτοφυλακών Δρούζων και ένοπλων συμμοριών. Τελικά επιτεύχθηκε μια εύθραυστη εκεχειρία, με τα κυβερνητικά στρατεύματα να στήνουν σημεία ελέγχου και να αποκλείουν την πόλη, αποτρέποντας την επιστροφή ενόπλων ομάδων.

Η εν ψυχρώ δολοφονία μέσα στο νοσοκομείο επιβεβαιώνεται από αυτόπτες μάρτυρες, γιατρούς και επιζώντες. Στα πλάνα, με ημερομηνία και ώρα το απόγευμα της 16ης Ιουλίου, φαίνονται οι ένοπλοι να δηλώνουν πως ανήκουν στον «νέο Συριακό Στρατό» και την εσωτερική αστυνομία. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, φαίνονται να σπάνε κάμερα ασφαλείας με κοντάκι τουφέκι.

Ακόμη μία από τις νοσοκόμες που ήταν παρούσα, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας:«Μας είπαν ότι αν μιλούσαμε ή δίναμε το βίντεο, θα μας σκότωναν. Πίστεψα ότι δεν θα ζούσα».

Τέλος η Δρ. Οπέιντα Αμπού Φάχερ χειρουργός που εργαζόταν εκείνη την ώρα, τόνισε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομοκράτες. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μαζί τους».

Φωτογραφίες από Sky News