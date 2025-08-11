Για χρόνια, το Crescent Park στο Πάλο Άλτο θύμιζε καρτ ποστάλ της προαστιακής ευτυχίας: δεντροστοιχίες, παιδικά γέλια, γειτονικά μπάρμπεκιου και μια ζωντανή κοινότητα. Όμως, οι κάτοικοι λένε πως αυτός ο ήσυχος παράδεισος έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο ταμπλό Monopoly, με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ να αγοράζει το ένα «τετράγωνο» μετά το άλλο.

Από τότε που εγκαταστάθηκε στην περιοχή το 2011, ο ιδρυτής της Meta και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έντεκα ακίνητα κατά μήκος των οδών Έντζγουντ Ντράιβ και Χάμιλτον Άβενιου, δαπανώντας συνολικά πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε από τα σπίτια ενοποιήθηκαν για να σχηματίσουν ένα τεράστιο ιδιωτικό συγκρότημα για το ζευγάρι και τις τρεις τους κόρες, με ξενώνες, πολυτελείς κήπους, γήπεδο pickleball και πισίνα με υπόγειο σύστημα αποστράγγισης.

Στο κέντρο του συγκροτήματος δεσπόζει ένα ασημένιο άγαλμα της Τσαν ύψους 2,1 μέτρων — ειδική παραγγελία του Ζούκερμπεργκ. Κάτω από το άγαλμα βρίσκεται ένας υπόγειος χώρος 650 τετραγωνικών μέτρων, που στις άδειες περιγράφεται ως «υπόγειο», αλλά οι γείτονες τον αποκαλούν «καταφύγιο» ή «η σπηλιά του δισεκατομμυριούχου Μπάτμαν».

Οκτώ χρόνια εργοτάξιο

Η κατασκευή φαίνεται να μην τελειώνει ποτέ. Βαρύς εξοπλισμός φράζει δρόμους, είσοδοι σπιτιών μπλοκάρονται, και καθρέφτες παρκαρισμένων αυτοκινήτων έχουν σπάσει. Από το 2011, έχουν εγκριθεί 56 πολεοδομικές άδειες για έργα σε ακίνητα που ανήκουν στον Ζούκερμπεργκ.

Η καθημερινότητα των κατοίκων έχει αλλάξει ριζικά. Αναφέρουν κάμερες που κοιτούν προς τα σπίτια τους, και φρουρούς ασφαλείας σε αυτοκίνητα που παρακολουθούν τους πεζούς ή τους ρωτούν τι κάνουν στους δημόσιους πεζόδρομους.

«Καμία γειτονιά δεν θέλει να καταληφθεί», δήλωσε ο Μάικλ Κίεσνικ, του οποίου το σπίτι στην οδό Χάμιλτον συνορεύει από τρεις πλευρές με ιδιοκτησίες του Ζούκερμπεργκ. «Αλλά αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν καταλάβει τη γειτονιά μας».

Ορισμένοι κατηγορούν τη δημοτική αρχή ότι επιδεικνύει υπερβολική ανοχή. Σε μια περίπτωση, η αστυνομία απέκλεισε δρόμους για αρκετές ώρες, ώστε η οικογένεια να μπορέσει να οργανώσει μπάρμπεκιου.

Νομικά “παράθυρα” και κοινωνικές τριβές

Το 2016 ο Ζούκερμπεργκ προσπάθησε να κατεδαφίσει τέσσερα γειτονικά σπίτια και να τα αντικαταστήσει με μικρότερα σπίτια και μεγάλα υπόγεια. Η Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Αξιολόγησης απέρριψε το σχέδιο, όμως η κατασκευή προχώρησε τμηματικά, παρακάμπτοντας την ανάγκη για νέα δημόσια ακρόαση.

Ο Πίτερ Μπάλτεϊ, πρώην μέλος της επιτροπής, θυμάται την επίσκεψή του στον χώρο:

«Στεκόμουν στο πεζοδρόμιο και παρατηρούσα το έργο», είπε. «Κάποιος μου είπε: “Θα το εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να προχωρήσετε”». Το σχόλιο τον άφησε άναυδο.

Ο Γκριρ Στόουν, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Πάλο Άλτο, δήλωσε:

«Ο δισεκατομμυριούχος εκμεταλλεύεται τα κενά στους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς χωροταξίας. Δεν πρέπει να γίνουμε μια χρυσή, απομονωμένη πόλη πάνω σε έναν λόφο, όπου οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν τους γείτονές τους».

Η απάντηση του Ζάκερμπεργκ

Ο εκπρόσωπος του ζεύγους, Άαρον ΜακΛίαρ, δήλωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα που υπερβαίνουν τις τοπικές απαιτήσεις, με στόχο να περιοριστεί η όχληση. Επικαλέστηκε επίσης αξιόπιστες απειλές ασφαλείας για να δικαιολογήσει την ενισχυμένη επιτήρηση και αρνήθηκε ότι οι κάμερες στρέφονται προς γειτονικά σπίτια.

«Ο Μαρκ, η Πρισίλα και τα παιδιά τους έχουν κάνει το Πάλο Άλτο το σπίτι τους για πάνω από μία δεκαετία», είπε. «Εκτιμούν πραγματικά ότι είναι μέλη αυτής της κοινότητας».

Παγωτά, ντόνατς και ειρήνη

Όμως δεν είναι όλα αρνητικά. Οι φρουροί ασφαλείας κινούνται πλέον με αθόρυβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και παρόλο που ο Ζούκερμπεργκ δεν παρευρίσκεται στα γειτονικά πάρτι, πέρυσι έστειλε ένα καροτσάκι με παγωτά. Σε άλλες περιπτώσεις, το προσωπικό μοίρασε αφρώδεις οίνους, σοκολάτες, ντόνατς Krispy Kreme και ακουστικά ακύρωσης θορύβου στους γείτονες, ως ένδειξη καλής θέλησης.

Τέλος πολλοί εξακολουθούν να αισθάνονται πως μια γειτονιά δεν αγοράζεται τη χτίζεις μαζί με τους άλλους.

Φωτογραφίες από New York Post