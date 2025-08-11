Νικηφόρο ήταν το πρώτο «τεστ» της Εθνικής πόλο Νέων Γυναικών, με αντίπαλο την Ιταλία, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Η Ελλάδα πάλεψε και με πρωταγωνίστρια τη Νεφέλη Κρασά, αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 13-11, στον πρώτο αγώνα για τον Β’ Όμιλο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, αλλά στην συνέχεια δυσκολεύτηκε από τις Ιταλίδες, που στα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου, βρέθηκαν να προηγούνται με 6-4.

Ωστόσο, οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα βρήκαν λύσεις στην επίθεση και μετέτρεψαν τον αγώνα σε ντέρμπι, με συνεχείς διακυμάνσεις στο σκορ, μέχρι το φινάλε. Στη συνέχεια η Εθνική προηγήθηκε με 9-7, με την Ιταλία να παίρνει ξανά προβάδισμα με 10-9 και 11-10.

Στα τελευταία 4,5 λεπτά του αγώνα, η Ελλάδα βελτιώθηκε τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά και με ένα σερί 3-0, έφτασε στη νίκη με το τελικό 13-11. Με τον τρόπο αυτό, η «γαλανόλευκη», ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, με το… δεξί.

Κορυφαία σκόρερ και ΜVP της αναμέτρησης, ήταν η Νεφέλη Κρασσά με πέντε γκολ. Ακολούθησαν με τρία γκολ η Αριάδνη Καραμπέτσου και με δύο η Φωτεινή Τριχά, ενώ από ένα γκολ είχαν οι Δρακωτού, Φουράκη και Κουρέτα.

Η Εθνική στρέφει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα, κόντρα στις ΗΠΑ, την Τρίτη 12/08 στη 01:00 τα ξημερώματα. Οι Αμερικανίδες επικράτησαν με σκορ 11-10 της Ουγγαρίας στον πρώτο τους αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-5, 1-1, 4-3.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 5, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ιταλία σκόραραν οι: Κασάρα 3, Μπιάνκο 2, Ντι Μαρία 1, Μπιάνκι 1, Ντε Μαρτς 1, Ρότσα 1, Μανούτσο 1, Μινούτο 1.