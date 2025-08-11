Δημοφιλή
Κατήφορος δίχως φρένα
Aόρατο drone θα κατασκευάζει η ΕΑΒ με γαλλικό κινητήρα Rafale
Ο ήρωας πιλότος που έσωσε 392 ψυχές - 47χρόνια από τη μέρα που το Τζάμπο 747 έξυσε τις στέγες της Αθήνας
Επιτάχυνση μετά τα 60: Μία νέα μορφή άσκησης σας περιμένει
Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - «Μαζί της θα' μαστε συνέχεια, δίπλα στο φως της»
Όταν η Χάρις Αλεξίου απέρριψε το «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη»α μεγάλα «όχι» στο ελληνικό τραγούδι
«Τα μαθηματικά έχουν ένα σύστημα λογικής, το ΑΙ όχι»
Στον Αστακό το υπερπολυτελές γιοτ LAUREN L - Πέπλος μυστηρίου γύρω από τους φιλοξενούμενούς του
Πόρτο Χέλι: Το καλά κρυμμένο μυστικό διεθνών σταρ, εμπόρων διαμαντιών και βασιλιάδων
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Δείτε ποιοι πληρώνονται νωρίτερα και πότε μπαίνουν τα χρήματα
Μοντέλο της OpenAI νίκησε το Grok του Ίλον Μασκ σε τουρνουά σκακιού
Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, νίκησε το Grok του Ίλον Μασκ στον τελικό ενός τουρνουά για την ανάδειξη του καλύτερου σκακιστή τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν συχνά το σκάκι για να αξιολογήσουν την πρόοδο και τις ικανότητες ενός υπολογιστή, με τις σύγχρονες μηχανές σκακιού να είναι σχεδόν ανίκητες ακόμη και έναντι των κορυφαίων ανθρώπινων […]
Αδυνατίζοντας με φάρμακα – Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα
Όλο και περισσότερες είναι εκείνοι που καταφεύγουν σε φάρμακα για τους διαβητικούς ώστε να καταφέρουν να αδυνατίσουν. Η μεγάλη ζήτηση που υπήρξε τον τελευταίο καιρό είχε δημιουργήσει αλυσιδωτές εκρήξεις στην αγορά τον φαρμάκων των διαβητικών, καθώς τα σκευάσματα εξαφανίζονταν το ένα μετά το άλλο και οι ασθενείς έψαχναν τα φάρμακά τους. Ωστόσο, πλέον τα φάρμακα για τον […]
Οpen AI: Το νέο ChatGPT-5 ανοίγει τον δρόμο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για βαθύτερη σκέψη – Οι νέες λειτουργίες
Η OpenAI παρουσίασε το πιο ισχυρό μοντέλο της μέχρι σήμερα, εισάγοντας σημαντικές βελτιώσεις στο ChatGPT, το API και τα εργαλεία προγραμματιστών — όλα σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια εμπειρία πιο έξυπνη, ασφαλή και προσωποποιημένη. Το GPT‑5 επί της ουσίας είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που αποτελείται από δύο μοντέλα. Το ένα αποτελεί έξυπνο και αποδοτικό μοντέλο […]
Μαύρη Τρύπα «τέρας» εντόπισαν οι αστρονόμοι
Σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη στον χώρο της αστρονομίας, ερευνητές ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας μαύρης τρύπας τεράστιας μάζας τον Αύγουστο, η οποία ανατρέπει τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, με μάζα που εκτιμάται περίπου στα 36 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες, καταγράφηκε στο κέντρο ενός απομακρυσμένου γαλαξία. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει και διευρύνει τα όρια […]
O μέγα-σεισμός στη Ρωσία ενεργοποιεί «παρέλαση» ηφαιστειακών εκρήξεων
Μία από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις της σύγχρονης εποχής φαίνεται πως αποτέλεσε τον καταλύτη για μια εξαιρετικά σπάνια αλληλουχία ηφαιστειακών εκρήξεων στη ρωσική ακτογραμμή του Ειρηνικού. Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου κοντά στη Χερσόνησο Καμτσάτκα —ο ισχυρότερος στην περιοχή από το 1952— ενεργοποίησε τουλάχιστον έξι ηφαίστεια κατά μήκος του δακτυλίου […]