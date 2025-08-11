Η 40χρονη τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Κέιτι Πέρι γύρισε το μουσικό βίντεο για το single της LIFETIMES στο Φυσικό Πάρκο Ses Salines, που βρίσκεται στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας.

Η προστατευόμενη αυτή περιοχή εκτείνεται σε περίπου 162.000 στρέμματα ξηράς και θαλάσσιου περιβάλλοντος ανάμεσα στην Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα και φημίζεται για τη μεγάλη βιοποικιλότητά της. Αποτελεί κρίσιμο σταθμό και σημείο φωλιάσματος για μεταναστευτικά πτηνά και περιλαμβάνει θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου που έχει ενταχθεί στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αγροτικού ενδιαφέροντος», προσφέροντας ορισμένες από τις ωραιότερες παραλίες των Βαλεαρίδων, ενώ συνδυάζει εντυπωσιακά βραχώδη ακτογραμμή, δασικές εκτάσεις και πεδινά τοπία.

Οι έρευνες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, όταν η Πέρι εντοπίστηκε να βρίσκεται στους οικολογικά ευαίσθητους αμμόλοφους του S’Espalmador – ενός μικρού νησιού στα ανοιχτά των βόρειων ακτών της Φορμεντέρα. Φωτογραφήθηκε επίσης να χορεύει σε διάφορες άλλες προστατευόμενες περιοχές τόσο της Φορμεντέρα όσο και της γειτονικής Ίμπιζα, δύο πολύ δημοφιλείς προορισμούς για θερινούς τουρίστες. Έτσι, δεν άργησαν να τεθούν ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των γυρισμάτων, καθώς «δεν είχε υποβληθεί αίτηση για γυρίσματα στο χώρο», όπως υπογράμμισαν τότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Έναν χρόνο αργότερα, οι αρχές των Βαλεαρίδων Νήσων προχώρησαν στην επιβολή προστίμου ύψους 6.001 ευρώ στην εταιρεία παραγωγής που βρισκόταν πίσω από το μουσικό βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το single στις 8 Αυγούστου του περασμένου έτους. Η εταιρεία κατέβαλε το ποσό αμέσως. Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι το αδίκημα ήταν «σοβαρό», ωστόσο, επειδή «δεν διαπιστώθηκε μόνιμη ζημιά στο τοπίο», δεν θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις.