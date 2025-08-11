Τη Δευτέρα, η Πυροσβεστική έδωσε σκληρή και επίπονη μάχη με τις φωτιές που ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της χώρας, με τη φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας να παραμένει ενεργή και να προκαλεί ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκαν συνολικά 70 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 21 εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ωρών, γεγονός που δυσχέρανε το έργο της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και συνεχίζει να καίει, με 47 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, συμμετέχουν 3 αεροσκάφη, ενώ υποστηρίζουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Επίσης, από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του Κάτω Ευηνοχωρίου, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα Τρελάγκαθα και Φραξιά Βόνιτσας

Στην περιοχή Τρελάγκαθα, όπου η κατάσταση βελτιώνεται, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες των ΟΤΑ. Νωρίτερα, οι κάτοικοι είχαν λάβει μήνυμα εκκένωσης και προτροπή να απομακρυνθούν προς το Μεσολόγγι.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τρελαγκαθα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα , 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Παρόμοια εικόνα επικρατεί στη Φραξιά Βόνιτσας, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Εκεί επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Σε ύφεση οι φωτιές σε Πετράλωνα Μεσσηνίας και Σκοτεινή Αργολίδας

Η πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας είναι σε ύφεση, όπου είχαν κινητοποιηθεί 92 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, καθώς και εθελοντές και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Παράλληλα, και η φωτιά στη Σκοτεινή Αργολίδας παρουσιάζει ύφεση. Στην περιοχή επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Καλή κατάσταση σε Μεγάλη Βόλβη και Αρχαία Νεμέα

Στη Μεγάλη Βόλβη, όπου εκκενώθηκε το Βαϊοχώρι, πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Εκεί επιχειρούσαν 66 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Το ίδιο ισχύει και για την Αρχαία Νεμέα, όπου δεν υπήρξε κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο. Στην περιοχή επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων.

Συνολικά, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, δίνουν μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση των πολλαπλών εστιών φωτιάς σε όλη τη χώρα, με την κινητοποίηση εκατοντάδων πυροσβεστών, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και μηχανημάτων έργου, διατηρώντας την ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις.