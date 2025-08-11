Σαν να μην της έφτανε η πρωτοκαθεδρία στα ηλεκτρικά οχήματα, η Tesla του ‘Ίλον Μασκ βάζει πλέον πλώρη για μια νέα αγορά: την τροφοδοσία νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ηλεκτρική ενέργεια στη Βρετανία. Μια κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στον ήδη ανταγωνιστικό ενεργειακό χάρτη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αίτηση της Tesla και η διαδικασία έγκρισης

Η Tesla υπέβαλε αίτηση στον βρετανικό ρυθμιστή ενέργειας Ofgem, ζητώντας άδεια για να προμηθεύει ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Αν η άδεια εγκριθεί, η εταιρεία θα μπορέσει να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της ήδη από το επόμενο έτος. Η Ofgem ενδέχεται να χρειαστεί έως και εννέα μήνες για να επεξεργαστεί την αίτηση.

Εμπειρία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Η Tesla Electric ήδη δραστηριοποιείται στο Τέξας, όπου προσφέρει χαμηλότερο κόστος φόρτισης για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών της οχημάτων και πληρώνει όσους διοχετεύουν πλεονάζουσα ενέργεια πίσω στο δίκτυο. Η εμπειρία αυτή δίνει στην εταιρεία ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να μπει στη βρετανική αγορά.

Η υπογραφή και οι αριθμοί

Η αίτηση φέρει την υπογραφή του Andrew Payne, επικεφαλής του ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα της Tesla. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει πάνω από 250.000 ηλεκτρικά οχήματα και δεκάδες χιλιάδες οικιακές μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας – ένα έτοιμο πελατολόγιο για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Προκλήσεις και ανταγωνισμός

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla μειώνονται στην Ευρώπη. Τον Ιούλιο, οι πωλήσεις στη Βρετανία υποχώρησαν σχεδόν κατά 60%, ενώ στη Γερμανία κατά 55%. Ανταγωνιστές όπως η κινεζική BYD πιέζουν έντονα την αγορά.

Η διάσταση της πολιτικής

Η δημόσια εικόνα του Ίλον Μασκ επηρεάζεται και από τις πολιτικές του σχέσεις, καθώς έχει δεχθεί επικρίσεις για εμπλοκή του σε δεξιές πολιτικές ατζέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα πελατών της Tesla.