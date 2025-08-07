Οι ταξινομήσεις της Tesla τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά σχεδόν 60% στις 987 μονάδες στη Βρετανία και κατά πάνω από 55% στις 1.110 στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του κλάδου, ανεβάζοντας την πτώση της μάρκας τον μήνα στο 45% σε 10 ευρωπαϊκές αγορές που συνολικά αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των πωλήσεων της Tesla το πρώτο εξάμηνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ανταγωνισμός έχει επίσης αυξηθεί αφού οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της BYD αυξήθηκαν σχεδόν πέντε φορές στη Γερμανία και πάνω από τέσσερις φορές στη Βρετανία τον Ιούλιο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Tesla αποσύρει τα πολυτελή ηλεκτρικά της μοντέλα Model S και Model X από την ευρωπαϊκή αγορά.

Πλέον, οι δύο ναυαρχίδες της αμερικανικής φίρμας παραμένουν διαθέσιμες μόνο από εναπομείναντα stock και δεν μπορούν να παραγγελθούν μέσω του configurator.