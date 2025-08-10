Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να έχουν ήδη προχωρήσει τις επαφές και να βρίσκονται σε θετικό σημείο στις συζητήσεις με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν.

Ωστόσο, πρόσφατα βρέθηκε μπλεγμένος σε ένα απρόοπτο περιστατικό: κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με το αυτοκίνητό του, οι καραμπινιέρι τον σταμάτησαν και του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης. Η αιτία ήταν ότι μιλούσε στο κινητό ενώ οδηγούσε. Κάτι που απαγορεύεται αυστηρά, τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχει εφαρμοστεί στη γειτονική χώρα και ισχύει από τις 14 Δεκεμβρίου 2024, η συγκεκριμένη παράβαση επιφέρει πρόστιμο από 250 έως 1.000 ευρώ, καθώς και αναστολή της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών έως δύο μηνών.