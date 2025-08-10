Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στόχο την ενίσχυση της δεξιάς πτέρυγας της άμυνάς του και ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι το όνομα που δεσπόζει στην κορυφή της λίστας.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσημη κίνηση, καταθέτοντας πρόταση για τριετές συμβόλαιο στον άλλοτε αρχηγό της Μίλαν.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ, που αποχώρησε από τους “ροσονέρι”, κυκλοφορεί ως ελεύθερος στην αγορά και αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το «τριφύλλι». Η αγωνιστική του συνέπεια, η δυνατότητά του να συνεισφέρει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, αλλά και η ηγετική του παρουσία, τον καθιστούν ιδανική επιλογή για τα πλάνα του Παναθηναϊκού.

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο απλή δεν είναι. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και ομάδα της Premier League, γεγονός που ανεβάζει τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, η Λιλ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει δυνατά στη μάχη για την υπογραφή του.