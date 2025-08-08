Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο Ελληνορώσος τερματοφύλακας είχε ζητήσει να αποδεσμευθεί, προκειμένου να μεταγραφεί σε σύλλογο, στον οποίο θα έχει χρόνο συμμετοχής.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».