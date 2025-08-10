Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση της 52χρονης Θεοδώρας Σεφέρη από την Άνω Τούμπα, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Η Θεοδώρα Σεφέρη εξαφανίστηκε πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 52χρονη έχει ύψος 1,63 μέτρων, έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα με κεράσια, μακρύ λινό μπλε παντελόνι με άσπρες ρίγες, μπεζ σανδάλια και μαύρη τσάντα ώμου.